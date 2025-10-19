PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet bei Kontrolle einen Vollstreckungsbescheid und das nötige Bargeld

Essen (ots)

Am 17. Oktober entdeckten Einsatzkräfte am Essener Hauptbahnhof einen Vollstreckungsbescheid bei einem deutschen Staatsangehörigen. Zudem führte er eine hohe Bargeldsumme mit sich.

Gegen 23 Uhr überprüften die Beamten den 49-Jährigen. Im weiteren Verlauf fanden sie eine geringe Menge Heroin, einen Vollstreckungsbescheid und 11.000 Euro in bar. Die Drogen wurden umgehend beschlagnahmt.

Der Bescheid forderte die Mietkosten für mehrere Monate ein. Die erforderliche Summe lag bei 1.494,96 Euro.

Die Beamten behielten den geforderten Betrag des Vollstreckungsbescheids sowie zusätzlich eine repressive Sicherheitsleistung für den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Höhe von 300 Euro ein.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, seinen Weg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

