PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streithähne treffen zweimal aufeinander

Kaiserslautern (ots)

Gleich zweimal musste die Polizei am Donnerstag zwei Streithähne voneinander trennen. Die beiden 40 und 46 Jahre alten Männer waren sich zunächst gegen 17.15 Uhr in der Bahnhofstraße aus noch ungeklärten Gründen in die Haare geraten. Der Streit eskalierte und es kam zu Körperverletzungen durch Faustschläge und Fußtritte. Der ältere der beiden Beteiligten erlitt dadurch Verletzungen und wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

Hier begegnete der 46-Jährige allerdings gut zwei Stunden später erneut seinem Kontrahenten und die Auseinandersetzung flammte wieder auf. Als ein Sicherheitsmitarbeiter der Einrichtung dazwischengehen wollte, wurde er ebenfalls leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Die genauen Abläufe der beiden Rangeleien sind Gegenstand der Ermittlungen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 12:35

    POL-PDKL: Diebisches Männer-Quartett

    Kaiserslautern (ots) - Wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen vier Männer aus dem Landkreis Kaiserslautern. Das Quartett fiel am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Zollamtstraße auf. Mitarbeiter beobachteten gegen 17.45 Uhr, wie zwei der Männer mehrere Artikel einsteckten, während die anderen beiden versuchten, die Langfinger von den Blicken weiterer Kunden abzuschirmen. Als ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:16

    POL-PDKL: Diebstahl aus Umkleideraum

    Kaiserslautern (ots) - Diebe waren am Donnerstag in einer Sporthalle in der Paul-Ehrlich-Straße unterwegs. Am Nachmittag meldeten gleich zwei Betroffene, dass ihnen aus dem Umkleideraum der Geldbeutel samt Inhalt gestohlen wurde, während sie beim Sport aktiv waren. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden. Die Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen 12.15 und 13.45 Uhr. Zeugen, denen in diesem ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:53

    POL-PDKL: Unfall mit Fahrradfahrerin

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Kantstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 12-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 34-jährige BMW-Fahrerin bog von der Lina-Staab-Straße in die Kantstraße ein und übersah dabei die auf dem Fahrradstreifen fahrende Radlerin. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen zog sich leichte Beinverletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren