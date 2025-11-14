Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streithähne treffen zweimal aufeinander

Kaiserslautern (ots)

Gleich zweimal musste die Polizei am Donnerstag zwei Streithähne voneinander trennen. Die beiden 40 und 46 Jahre alten Männer waren sich zunächst gegen 17.15 Uhr in der Bahnhofstraße aus noch ungeklärten Gründen in die Haare geraten. Der Streit eskalierte und es kam zu Körperverletzungen durch Faustschläge und Fußtritte. Der ältere der beiden Beteiligten erlitt dadurch Verletzungen und wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

Hier begegnete der 46-Jährige allerdings gut zwei Stunden später erneut seinem Kontrahenten und die Auseinandersetzung flammte wieder auf. Als ein Sicherheitsmitarbeiter der Einrichtung dazwischengehen wollte, wurde er ebenfalls leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Die genauen Abläufe der beiden Rangeleien sind Gegenstand der Ermittlungen. |cri

