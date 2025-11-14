Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebisches Männer-Quartett

Kaiserslautern (ots)

Wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen vier Männer aus dem Landkreis Kaiserslautern. Das Quartett fiel am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Zollamtstraße auf. Mitarbeiter beobachteten gegen 17.45 Uhr, wie zwei der Männer mehrere Artikel einsteckten, während die anderen beiden versuchten, die Langfinger von den Blicken weiterer Kunden abzuschirmen.

Als der Hausdetektiv die Männer ansprach, warfen sie die eingesteckten Artikel in verschiedene Richtungen weg. Sie konnten aber im Nachhinein für die Beweisaufnahme wieder eingesammelt werden.

Die Tatverdächtigen wurden zunächst für weitere Maßnahmen zur nächsten Dienststelle gebracht. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass einer der Männer zur Festnahme ausgeschrieben war. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

