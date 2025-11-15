Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handfeste Streitigkeiten

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagnachmittag gerieten in der Kaiserslauterer Innenstadt zwei Männer aneinander.

Die beiden Mittfünfziger stritten sich zunächst aus noch unbekannten Gründen verbal. Aber offensichtlich konnte man keine Einigung erzielen, sodass es anschließend zur körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei setzte der jüngere Kontrahent auch ein Tierabwehrspray ein.

Die verständigten Polizeibeamten mussten die Streitigkeiten schlichten. Aber noch während der Anzeigenaufnahme erschien der 21-jährige Sohn des jüngeren Mannes am Ereignisort und griff unvermittelt den Kontrahenten seines Vaters auch nochmal mit Faustschlägen an. Die Polizei musste ein zweites Mal eingreifen.

Die beiden Mittfünfziger erlitten im Rahmen der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Sie mussten rettungsdienstlich behandelt werden.

Die Polizei stellte letztendlich zwei Tierabwehrsprays sicher und erteilte den Kontrahenten einen Platzverweis. Gegen die Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.|re

