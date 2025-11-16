PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Glück im Unglück

Otterberg (ots)

Das hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine junge Autofahrerin und ihre Mitfahrer. Entlang der L382 zwischen Schneckenhausen und Otterberg verlor die 18 - Jährige in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass die Fahrt im Graben endete. Die anderen Fahrzeuginsassen im Alter von 16 bis 18 Jahren sind lediglich leicht verletzt mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht worden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschlepper geborgen; konnte aber durch den 39-jährigen Halter mitgenommen werden. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren ebenfalls vor Ort. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Zum Zeitpunkt des Unfalls war sie nicht alkoholisiert.|mü

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
