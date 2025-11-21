LPI-SHL: Seniorin übersehen

Bad Salzungen (ots) - Am frühen Donnerstagnachmittag wollte eine 83-jährige Frau einen Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen queren. Sie schob ihr Fahrrad über die Straße, als sie von einem Lkw erfasst wurde. Die Seniorin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Straße ist derzeit voll gesperrt (Stand 15:00 Uhr). Ein Gutachter kommt zum Einsatz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

