LPI-SHL: Seniorin übersehen
Schmalkalden (ots)
Eine Autofahrerin parkte am frühen Donnerstagabend rückwärts von einem Parkplatz in der Straße "Weidebrunner Tor" in Schmalkalden aus. Dabei übersah sie die hinter ihrem Fahrzeug laufende Seniorin mit Rollator und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin stürzte und kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
