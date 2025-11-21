Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bäckereifiliale

Suhl (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwochabend, 19:15 Uhr, bis Donnerstagmorgen in eine Bäckereifiliale in der Würzburger Straße in Suhl ein. Sie entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten anschließend unbemerkt. Zeugen, verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0302431/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

