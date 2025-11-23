LPI-SHL: Ladendieb erwischt
Bad Salzungen (ots)
Am Freitag, den 21.11.2025 wurde durch Mitarbeiter des Kauflandes in Bad Salzungen gegen 15:20 Uhr ein Ladendieb gestellt. Der 32jährige Deutsche entwendete 2 Spirituosen Pitu und eine Flasche Sirup im Gesamtwert von 11,73 EUR. Hiermit wollte er ohne die Ware zu bezahlen den Kassenbereich verlassen. Der Mann wurde wegen Ladendiebstahl angezeigt.
