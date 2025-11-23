LPI-SHL: ohne Versicherungsschutz unterwegs
Schmalkalden (ots)
Am Samstag führten Polizeibeamte um 13:00 Uhr in Schmalkalden, Asbacher Straße, Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie einen 24jährigen Schmalkalder fest, als er einen E-Scooter ohne Versicherungsschutz führte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
