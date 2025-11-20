Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau im Bus nach Unfall leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven-Geestemünde musste gestern Mittag, 19. November, gegen 13 Uhr ein Bus aufgrund der Unachtsamkeit einer Pkw-Führerin an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Rheinstraße eine Vollbremsung hinlegen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die Unfallverursacherin mit ihrem VW Touran die Friedrich-Ebert-Straße in westlicher Richtung. An der Rheinstraße scherte die 47-Jährige nach links über die Busspur aus, da sie um einen nach rechts abbiegenden Wagen herumfahren wollte. Allerdings bemerkte sie den auf der Busspur in gleicher Richtung fahrenden Linienbus zu spät. Trotz der Vollbremsung des Busses kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Es entstand zwar nur leichter Sachschaden, allerdings stieß aufgrund der Vollbremsung eine 84-jährige Frau im Bus gegen eine Haltestange, wodurch sie Schmerzen am Handgelenk erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell