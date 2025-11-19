PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Einbrecher klauen Möbeltresor

Bremerhaven (ots)

Einen Schreck bekam die Inhaberin eines im Bremerhavener Goethequartier ansässigen Unterstützungsbüros, als sie die aufgehebelte Terassentür und den Einbruch bemerkte.

Am Montagnachmittag, 17. November, hatte die Bertreiberin beim Verlassen des Büros alle Fenster und Türen geschlossen. Als sie am 18. November, vormittags, das Büro wieder öffnen wollte, stellte sie den Einbruch fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird in der Kistnerstraße die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses derzeit als Büro genutzt. Nachdem die bislang unbekannten Täter vergeblich an einem Fenster hebelten, brachen sie die Terrassentür der Wohnung auf. Darin durchsuchten die Diebe alle Räume und Schränke und entkamen mit einem Möbeltresor samt Inhalt.

Der Wert des Stehlgutes wird derzeit auf achthundert Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren