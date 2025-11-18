Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Patientin randaliert in Praxis

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven-Geestemünde randalierte gestern Morgen, 17. November, gegen 10.30 Uhr, eine Frau in einer Praxis. Die Frau erschien rechtzeitig zu ihrem vereinbarten Behandlungstermin in den Räumlichkeiten in der Deichstraße; musste jedoch einen Moment warten. Das versetzte die bereits zuvor sehr nervös und gereizt wirkende 49-Jährige derart in Rage, dass sie am Empfangstresen herumschrie und Gegenstände vom Tresen warf. Unter anderem schlug sie gegen den Computer, so dass der Bildschirm umkippte und zerbrach. Da die Praxisinhaberin bei der Frau einen krankheitsbedingten Anlass für den Ausraster vermutete, rief sie einen Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven. Gemeinsam konnte die Bremerhavenerin zwar beruhigt werden, allerdings wurde sie einvernehmlich zur weiteren Abklärung, ob eine akute Behandlungsbedürftigkeit besteht, in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung.

