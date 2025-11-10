PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Verkehrsunfallflucht Fundgrube

POL-PIWFB: Verkehrsunfallflucht Fundgrube
Petersberg (ots)

Am Montag, den 27.10.2025 kam es zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Fundgrube in Petersberg. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den geparkten dunkelroten VW-Caddy auf der Fahrerseite im hinteren Bereich und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 4000EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel: 0631-369-15499 oder E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. /piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

