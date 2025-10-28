Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Diebstahl von mehreren Gasflaschen - Zeugen gesucht

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Wochenende vom 25.10.2025 bis 27.10.2025 wurden insgesamt 43 Gasflaschen unterschiedlicher Größen und Farben aus einem Gitterverschlag des Sonderpreisbaumarkts Thaleischweiler-Fröschen entwendet. Der Abtransport des Diebesgutes dürfte mit einem größeren Fahrzeug oder einem Fahrzeug mit Anhänger erfolgt sein. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 0631 369-15499 entgegen.

