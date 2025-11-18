PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Dieb bei der dritten Tat erwischt

Wörth am Rhein (ots)

Am Wochenende vom 15.11.25 wurden sowohl Samstagnacht als auch Sonntagnacht Ausgabefächer eines Lebensmittelautomaten in Wörth gewaltsam durch eine bis dato unbekannt Person aufgebrochen. Anschließend bediente sich die Person an den Lebensmitteln. Sachschaden um die 1000 Euro wurde verursacht. Als der Dieb bei Dunkelheit am 17.11.2025 ein drittes Mal zurückkam, wurde er durch den Geschädigten erwischt und durch die hinzugerufene Polizei gestellt. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten Teile des Diebesgutes fest- und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

