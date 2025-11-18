PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim/L509 - Mit Fahrradfahrer kollidiert

Ilbesheim/L509 (ots)

Am 17.11.2025 befuhr gegen 14:30 Uhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer die L509 von Göcklingen in Richtung Eschbach. In gleicher Richtung fuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer. Hierbei fuhr der VW-Fahrer auf den Fahrradfahrer auf. Der Fahrradfahrer schlug auf der Motorhaube und der Windschutzscheibe auf und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Glücklicherweise wurde dieser durch den Aufprall lediglich leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 16:21

    POL-PDLD: Jugendlicher entblößt sich

    Germersheim (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025, gegen 15:15 Uhr soll sich ein jugendlicher Täter vor einem 11-jährigen Jungen hinter der Stadthalle in Germersheim entblößt haben. Der 11-jährige konnte zu Fuß flüchten, wobei der genaue Geschehensablauf noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 15 bis 17 Jahre alt, blonde Haare mit einem Mittelscheitel nach hinten ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:04

    POL-PDLD: Germersheim - "Speed-Dating with a Cop"

    Germersheim (ots) - Im Rahmen der Landesweiten "Crime-Night" am 14. November 2025 fand auch bei der Polizeiinspektion Germersheim eine Infoveranstaltung zum Polizeiberuf statt. An diesem Tag bekamen insgesamt elf Mädchen und Jungen von 18.00 bis circa 21.30 Uhr die Möglichkeit, mit Kollegen verschiedener Organisationseinheiten (der Wasserschutzpolizei, der Diensthundestaffel sowie der Schutzpolizei) über ihre Arbeit zu ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:48

    POL-PDLD: Landau - Straftaten nach Schiedsrichterentscheidung - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 16.11.2025 kam es gegen 16:30 Uhr beim Fußballspiel SV Landau-Süd gegen SV Dammheim wohl zu einer äußerst strittigen Schiedsrichterentscheidung. Zwei Zuschauer des Spiels gerieten in Streit, ob die gezeigte gelbe Karte gerechtfertigt war oder nicht. Im Rahmen dieses Streits wurde der 50-jährige Geschädigte am Kragen gepackt, bedroht und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren