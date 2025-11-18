Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim/L509 - Mit Fahrradfahrer kollidiert

Ilbesheim/L509 (ots)

Am 17.11.2025 befuhr gegen 14:30 Uhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer die L509 von Göcklingen in Richtung Eschbach. In gleicher Richtung fuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer. Hierbei fuhr der VW-Fahrer auf den Fahrradfahrer auf. Der Fahrradfahrer schlug auf der Motorhaube und der Windschutzscheibe auf und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Glücklicherweise wurde dieser durch den Aufprall lediglich leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

