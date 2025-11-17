Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jugendlicher entblößt sich

Germersheim (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025, gegen 15:15 Uhr soll sich ein jugendlicher Täter vor einem 11-jährigen Jungen hinter der Stadthalle in Germersheim entblößt haben. Der 11-jährige konnte zu Fuß flüchten, wobei der genaue Geschehensablauf noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 15 bis 17 Jahre alt, blonde Haare mit einem Mittelscheitel nach hinten gekämmt, trug dunkle Kleidung. Der Täter hat sich mit einem Fahrrad entfernt, welches er zuvor an der Sparkasse abgestellt hatte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

