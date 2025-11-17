PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Landau - Straftaten nach Schiedsrichterentscheidung - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 16.11.2025 kam es gegen 16:30 Uhr beim Fußballspiel SV Landau-Süd gegen SV Dammheim wohl zu einer äußerst strittigen Schiedsrichterentscheidung. Zwei Zuschauer des Spiels gerieten in Streit, ob die gezeigte gelbe Karte gerechtfertigt war oder nicht. Im Rahmen dieses Streits wurde der 50-jährige Geschädigte am Kragen gepackt, bedroht und beleidigt. Hierdurch wurde dieser auch leicht verletzt. Sein Kontrahent entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei und steht namentlich bislang nicht fest. Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung wurden eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

