Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Arzheim - Motorradfahrer übersehen

Landau-Arzheim (ots)

Am 16.11.2025 befuhr gegen 14:30 Uhr ein 22-jähriger VW-Fahrer die Arzheimer Hauptstraße in Landau-Arzheim von der Ortsmitte kommend. An der Einmündung zur Prinz-Eugen-Straße wollte er nach links Richtung Stadtmitte abbiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 58-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Die Schadenshöhe beträgt circa 2500 Euro. Zudem war das Motorrad nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 22-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell