POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus
Leimersheim (ots)
Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und verschafften sich über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr in der Haydnstraße. Wer hat zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizei Germersheim. Tel. 07274/9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de
