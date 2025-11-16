PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Leimersheim (ots)

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und verschafften sich über die Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr in der Haydnstraße. Wer hat zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizei Germersheim. Tel. 07274/9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

