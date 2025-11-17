POL-PDLD: Bad Bergzabern - Fahren ohne Fahrerlaubnis
Bad Bergzabern (ots)
Am Sonntagvormittag, 10:45h wurde ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger in der Kapeller Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er konnte zwar einen französischen Führerschein vorweisen, hat aber eine seit 2019 für Deutschland bestehende Fahrerlaubnissperre. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell