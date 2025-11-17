POL-PDLD: Bad Bergzabern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Germersheim (ots) - Schwer verletzt wurde ein 19-Jähriger, der am Samstag, gegen 21 Uhr mit einer Reizstoffpistole aus kurzer Distanz ins Auge geschossen bekam. Die Tat ereignete sich im Bereich des Mitarbeiterparkplatzes des Fachmarktzentrums. Von dem Täter / den Tätern fehlt jede Spur. Der junge Mann wurde zur Behandlung in eine Spezialklinik verbracht. Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat zur genannten Zeit in diesem ...

mehr