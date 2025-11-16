PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: verdächtige Personen

Hördt (ots)

Am Samstag, gegen 18 Uhr konnten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße zwei Personen auf ihrem Grundstück feststellen. Die beiden Personen konnten bislang nicht identifiziert werden, dürften jedoch im Zusammenhang mit Einbrüchen in Wohnhäuser stehen. Wer hat zur besagten Zeit im Bereich der Schillerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizei Germersheim. Tel. 07274/9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

