POL-PDLD: verdächtige Personen
Hördt (ots)
Am Samstag, gegen 18 Uhr konnten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße zwei Personen auf ihrem Grundstück feststellen. Die beiden Personen konnten bislang nicht identifiziert werden, dürften jedoch im Zusammenhang mit Einbrüchen in Wohnhäuser stehen. Wer hat zur besagten Zeit im Bereich der Schillerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an die Polizei Germersheim. Tel. 07274/9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de
