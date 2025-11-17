PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - "Speed-Dating with a Cop"

Germersheim (ots)

Im Rahmen der Landesweiten "Crime-Night" am 14. November 2025 fand auch bei der Polizeiinspektion Germersheim eine Infoveranstaltung zum Polizeiberuf statt.

An diesem Tag bekamen insgesamt elf Mädchen und Jungen von 18.00 bis circa 21.30 Uhr die Möglichkeit, mit Kollegen verschiedener Organisationseinheiten (der Wasserschutzpolizei, der Diensthundestaffel sowie der Schutzpolizei) über ihre Arbeit zu sprechen.

Zudem konnten auch alle offenen Fragen rund um eine Bewerbung / Praktikum bei der Polizei gestellt werden.

Du interessierst dich ebenfalls für den Polizeiberuf? Dann bewirb dich gerne bei deiner Polizeidienststelle für ein Praktikum.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

