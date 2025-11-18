PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: GERMERSHEIM - MIT KNAPP 2 PROMILLE AUF B9

Germersheim (ots)

Gestern Mittag kam es auf der Bundesstraße 9 zwischen den Anschlussstellen Germersheim Süd und Mitte zu einem Verkehrsunfall beim Spurwechsel. Dabei wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. Bei einem der Autofahrer konnte während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,82 Promille. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, im Rahmen dessen der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

