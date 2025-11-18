PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Göcklingen - Außer Rand und Band

Göcklingen (ots)

Am 17.11.2025 wurde gegen 21:40 Uhr eine Schlägerei in Göcklingen in der Steinstraße gemeldet. Vor Ort konnte ein 20-Jähriger angetroffen werden, welcher sich äußerst aggressiv zeigte. Zunächst beleidigte er die Polizeibeamten durch Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers. Auch spuckte er in deren Richtung und bedrohte diese verbal. Gegen die anschließende Fesselung wehrte er sich mit Leibeskräften und trat nach den eingesetzten Beamten. Nach der Fesselung versuchte er einem Polizeibeamten einen Kopfstoß zu verpassen. Letztendlich musste er aufgrund seines Zustandes einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einer Vielzahl von Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

