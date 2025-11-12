Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorradfahrer bei Unfall in Nordenham verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham ist am Dienstag, 11. November 2025, gegen 15:50 Uhr, ein Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit war eine 31-jährige Frau aus Nordenham mit einem Kleinwagen auf der Lange Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe des Ärztehauses Einswarden/Blexen bog sie nach links auf einen Parkplatz ab und übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 26-jährigen Nordenhamer, der die Lange Straße mit einem Motorrad in Richtung Blexen befuhr.

Der Motorradfahrer prallte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver frontal gegen die rechte Seite des abbiegenden Kleinwagens, stürzte und erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Der Transport erfolgte mit einem Rettungswagen. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell