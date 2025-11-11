PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fußgängerin bei Parkplatz-Unfall in Ganderkesee schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Ganderkesee ist am Dienstag, 11. November 2025, gegen 11:00 Uhr, eine Fußgängerin schwer verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 69-jährige Frau aus Ganderkesee den Parkplatz in der Raiffeisenstraße mit einem Kleinwagen. Beim Abbiegen auf dem Parkplatz erfasste sie eine 74-Jährige aus Ganderkesee, die auf dem Areal zu Fuß unterwegs war. Durch den Zusammenstoß und den daraus resultierenden Sturz erlitt die 74-Jährige Verletzungen, die vor Ort von einem Notarzt als schwer, möglicherweise sogar lebensbedrohlich eingestuft wurden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei sucht auf diesem Wege noch nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04222/94695-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 09:49

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstähle aus unverschlossenen Nebengebäuden in Elsfleth

    Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Freitag, 07. November 2025, 19:30 Uhr, bis Samstag, 08. November 2025, 17:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu unverschlossenen Nebengebäuden in Elsfleth-Moorhausen. In der Straße Moordorfer Hellmer und Moorhausen entwendeten sie jeweils Werkzeuge, beschädigten teilweise Bewegungsmelder und verursachten ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:35

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Hude

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Hude ist am Montag, 10. November 2025, gegen 15:20 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ein 23-jähriger Mann aus Hude wollte zur Unfallzeit mit einem VW von der Burgstraße in die Hurreler Straße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen Fahrers eines Busses des ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:06

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Harpstedt

    Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Montag, 10. November 2025, gegen 18:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt entstanden. Zur Unfallzeit befuhr ein 34-jähriger Mann aus Barnstorf mit einem Kleintransporter die Lange Straße in Richtung Beckeln. Kurz hinter der Einmündung zur Schulstraße kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren