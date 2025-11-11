Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fußgängerin bei Parkplatz-Unfall in Ganderkesee schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Ganderkesee ist am Dienstag, 11. November 2025, gegen 11:00 Uhr, eine Fußgängerin schwer verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 69-jährige Frau aus Ganderkesee den Parkplatz in der Raiffeisenstraße mit einem Kleinwagen. Beim Abbiegen auf dem Parkplatz erfasste sie eine 74-Jährige aus Ganderkesee, die auf dem Areal zu Fuß unterwegs war. Durch den Zusammenstoß und den daraus resultierenden Sturz erlitt die 74-Jährige Verletzungen, die vor Ort von einem Notarzt als schwer, möglicherweise sogar lebensbedrohlich eingestuft wurden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei sucht auf diesem Wege noch nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04222/94695-0 entgegengenommen.

