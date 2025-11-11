PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 10. November 2025, gegen 18:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 34-jähriger Mann aus Barnstorf mit einem Kleintransporter die Lange Straße in Richtung Beckeln. Kurz hinter der Einmündung zur Schulstraße kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stehenden VW eines 52-Jährigen aus dem Ammerland.

Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der geparkte VW war unbesetzt, der 34-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 08:25

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland sind am Montag, 10. November 2025, gegen 15:00 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Zur Unfallzeit war ein 36-jähriger Mann aus Oldenburg mit einem Kleintransporter auf der Schweier Straße (K191) in Richtung B437 unterwegs. An der Kreuzung fuhr er ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:30

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Nordenham

    Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 08. November 2025, gegen 23:50 Uhr, ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Nordenham durch Stiche schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich der 23-jährige Mann aus Nordenham in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hoher Weg" auf und wurde hier von drei Bekannten aufgesucht, mit denen es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren