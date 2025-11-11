Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 10. November 2025, gegen 18:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 34-jähriger Mann aus Barnstorf mit einem Kleintransporter die Lange Straße in Richtung Beckeln. Kurz hinter der Einmündung zur Schulstraße kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stehenden VW eines 52-Jährigen aus dem Ammerland.

Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der geparkte VW war unbesetzt, der 34-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell