POL-SO: Soest-Deiringsen unbekannter Täter öffnet Zigarettenautomaten

Werl-Hilbeck (ots) - In Werl-Hilbeck kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu gleich drein Einbrüchen in verschiedenen Geschäften. Gegen 23:39 Uhr haben bislang unbekannte Täter in einen Imbiss an der Werler Straße in Werl-Hilbeck eingebrochen. Zuerst haben die Täter versucht durch eine Scheibe in das Objekt zu kommen. Dazu haben sie mit einem harten Gegenstand das Sicherheitsglas eingeschlagen. Zusätzlich war ...

