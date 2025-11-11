PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland sind am Montag, 10. November 2025, gegen 15:00 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zur Unfallzeit war ein 36-jähriger Mann aus Oldenburg mit einem Kleintransporter auf der Schweier Straße (K191) in Richtung B437 unterwegs. An der Kreuzung fuhr er nach links auf die Bundesstraße ein, um die Fahrt in Richtung Varel fortzusetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinwagen eines 38-Jährigen aus Bremerhaven, der die B437 ebenfalls in Richtung Friesland befuhr. Die Männer erlitten leichte Verletzungen, der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Die Polizei Nordenham sucht nun nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und möglicherweise Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04731/2694-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:30

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Nordenham

    Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 08. November 2025, gegen 23:50 Uhr, ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Nordenham durch Stiche schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich der 23-jährige Mann aus Nordenham in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hoher Weg" auf und wurde hier von drei Bekannten aufgesucht, mit denen es ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:39

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kleinkind bei Unfall in Butjadingen leicht verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Burhave ist am Montag, 10. November 2025, gegen 05:05 Uhr, ein Kleinkind leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr der 29-jährige Kindsvater mit einem SUV die Butjadinger Straße in Richtung Nordenham. Ungefähr in Höhe des Ortsausgangs von Burhave kam er mit dem Auto nach rechts von der Straße ab und kollidierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren