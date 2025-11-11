Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland sind am Montag, 10. November 2025, gegen 15:00 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zur Unfallzeit war ein 36-jähriger Mann aus Oldenburg mit einem Kleintransporter auf der Schweier Straße (K191) in Richtung B437 unterwegs. An der Kreuzung fuhr er nach links auf die Bundesstraße ein, um die Fahrt in Richtung Varel fortzusetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinwagen eines 38-Jährigen aus Bremerhaven, der die B437 ebenfalls in Richtung Friesland befuhr. Die Männer erlitten leichte Verletzungen, der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Die Polizei Nordenham sucht nun nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und möglicherweise Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04731/2694-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell