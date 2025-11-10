PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kleinkind bei Unfall in Butjadingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Burhave ist am Montag, 10. November 2025, gegen 05:05 Uhr, ein Kleinkind leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr der 29-jährige Kindsvater mit einem SUV die Butjadinger Straße in Richtung Nordenham. Ungefähr in Höhe des Ortsausgangs von Burhave kam er mit dem Auto nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Der 29-Jährige und seine einjährige Tochter erlitten leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der SUV musste abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

