Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junger Autofahrer flüchtet vor der Polizei +++ Verfahren eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Ein junger Autofahrer hat sich am Sonntag, 09. November 2025, gegen 19:30 Uhr, einer Kontrolle durch die Polizei entzogen und ist während der Flucht mit dem Streifenwagen kollidiert. Gegen den 19-Jährigen ist ein Verfahren eingeleitet worden.

Beamte der Polizei waren mit ihrem Streifenwagen auf der Bremer Straße unterwegs und wollten einen vorausfahrenden Mietwagen kontrollieren. Statt auf die optischen und akustischen Signale mit dem Anhalten zu reagieren, wurde der Mietwagen in die Asternstraße gefahren und hier stark beschleunigt. Die Flucht führte über Nebenstraßen bis in die Straße "Storchenwiese", in deren Sackgasse gewendet wurde, um in der Folge in die gegenüberliegende Sackgasse der Straße "Am Hoyersgraben" zu fahren. Nach einem erneuten Wendemanöver steuerte der Fahrer den Mietwagen auf den Streifenwagen zu, der zwischenzeitlich quer gestellt wurde, um die weitere Flucht zu unterbinden. Der Mietwagen kollidierte mit dem stehenden Streifenwagen, wodurch Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro entstanden. Trotzdem wurde die Fahrt noch bis in die Straße "Pferdekoppel" fortgesetzt. Hier verließen der Fahrer und ein Beifahrer den VW und setzten die Flucht zu Fuß fort. Sie wurden in der Nähe ergriffen.

Der 19-jährige Fahrer aus Bremen war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und schien zudem unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen. Ein durchgeführter Test zeigte den Konsum von Marihuana an. Außerdem führte er verschreibungspflichtige Medikamente gegen Epilepsie mit sich, die berauschend wirken können, wenn sie in hoher Dosis eingenommen werden. Der 19-Jährige gab während der polizeilichen Maßnahmen Drohungen von sich und beleidigte die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wird durch die Flucht vor der Polizei unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt. Die Fahrzeugschlüssel des Mietwagens wurden sichergestellt.

