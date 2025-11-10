Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schultaxi kollidiert in Neerstedt mit Baum +++ Fahrer und zwei Kinder leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Der Fahrer eines Schultaxis ist am Montag, 10. November 2025, gegen 08:30 Uhr, in Neerstedt von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er und zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen.

Der 66-jährige Mann aus der Gemeinde Hatten war mit dem mit sieben Schulkindern besetzten Kleinbus auf dem Weg von Wildeshausen nach Neerstedt. Kurz vor dem Kreisverkehr im Ortskern verlor der 66-Jährige das Bewusstsein und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Kleinbus mit einem Baum kollidierte.

Der Fahrer und zwei der transportierten Erstklässler im Alter von sechs und sieben Jahren erlitten leichte Verletzungen. Während der 66-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde, wurden die Kinder nach der Untersuchung in die Obhut der Schule bzw. ihrer Eltern gegeben. Am Kleinbus entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Die Hauptstraße in Neerstedt war bis ungefähr 09:15 Uhr voll gesperrt. Anschließend war noch eine halbseitige Sperrung erforderlich, die bis 10:00 Uhr Bestand hatte.

