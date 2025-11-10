Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Wardenburg ist am Sonntag, 09. November 2025, gegen 22:30 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Zwei beteiligte Autofahrer erlitten leichte Verletzungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 64-jähriger Mann aus dem Kreis Unna mit einem VW den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Wilhelmshaven. Durch einen Defekt an einem der Reifen geriet der VW zwischen der Rastanlage Huntetal und der Anschlussstelle Sandkrug ins Schleudern und kollidierte mit den Schutzplanken. Ein folgender 20-Jähriger aus Lohne konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit einem Mercedes frontal gegen den VW.

Beide Männer wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Eine weiterführende Behandlung im Krankenhaus war zunächst nicht erforderlich. An ihren Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der auf mindestens 30.000 Euro beziffert wurde.

Nach dem Unfall war die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven bis 23:40 Uhr zunächst voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen vorbeigeführt werden. Die vollständige Freigabe der Fahrbahn war erst am Montag, 10. November 2025, gegen 02:45 Uhr, nach der Reinigung der Fahrbahn möglich.

