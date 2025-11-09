Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 19:18 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Vielstedter Straße in Hude. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Ganderkesee musste mit seinem Pkw in Höhe der Einmündung zur Straße Neustadt verkehrsbedingt warten. Dieser Umstand wurde durch einen 39-jährigen Huder in seinem Pkw zu spät erkannt, so dass dieser auf den Pkw des 48-Jährigen auffuhr. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw des 48-Jährigen ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 18.300 EUR geschätzt.

