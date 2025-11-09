PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Brinkum +++ Verursacher flüchtig +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 08. November 2025, gegen 9:35 Uhr, auf der Autobahn 1 im Bereich Stuhr entstanden. Da sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Eine 52-jährige Frau aus dem Landkreis Diepholz befuhr mit ihrem Pkw den rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück. In Höhe des Auffahrtsbereichs der Anschlussstelle Brinkum wechselte sie mit ihrem Pkw auf den mittleren Fahrstreifen, um einem Sattelzug sowie einem dahinterfahrenden Pkw das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen.

Der auffahrende Pkw wechselte dabei unvermittelt vom Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle auf den mittleren Fahrstreifen und übersah hier den neben ihm fahrenden Pkw der 52-Jährigen.

Diese lenkte ihren Pkw nach links, um einen Zusammenstoß mit dem auffahrenden Pkw zu vermeiden. Sie kollidierte hierbei mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Kleinbus, der von einem 45-jährigen Mann aus Hamburg gelenkt wurde. Der Kleinbus kam nach der Kollision mit dem Pkw sowie der Mittelschutzplanke beschädigt auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der 52-Jährigen gelang es, ihren Pkw auf dem Seitenstreifen zum Stillstand zu bringen. Auch ihr Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit.

Die unfallbeteiligten Personen sowie drei weitere Insassen im Kleinbus blieben unverletzt.

Der Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen, da zwei Fahrstreifen gesperrt werden mussten.

Bei dem unfallverursachenden Pkw soll es sich um einen weißen Mittelklassewagen/Geländewagen gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter 04435/9316-0 bei der Autobahnpolizei in Ahlhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/9316-0
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 12:58

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 08.11.2025

    Delmenhorst (ots) - Zwei Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Brake und Elsfleth Am 08. November 2025, gegen 02:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Brake in der Schulstraße in Brake einen Pkw. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest schlug positiv auf THC, Amphetaminen und Metamphetaminen an. ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:10

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Unfall in Delmenhorst wurde am Donnerstag, 06. November 2025, gegen 14:00 Uhr, der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt. Zur Unfallzeit war eine 37-jährige Delmenhorsterin mit einem VW auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. Sie nutzte die Anschlussstelle Deichhorst zum Verlassen der Autobahn und wollte die Fahrt auf der ...

    mehr
