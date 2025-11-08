Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 08.11.2025

Delmenhorst (ots)

Zwei Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Brake und Elsfleth

Am 08. November 2025, gegen 02:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Brake in der Schulstraße in Brake einen Pkw. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten bei dem 43-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest schlug positiv auf THC, Amphetaminen und Metamphetaminen an. Von dem 43-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. In der gleichen Nacht wurde gegen 03:40 Uhr ein Kleinwagen auf der Straße Huntorf (L865) kontrolliert. Auch bei diesem wurden Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Von dem 27-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

