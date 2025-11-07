Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Unfall in Delmenhorst wurde am Donnerstag, 06. November 2025, gegen 14:00 Uhr, der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt.

Zur Unfallzeit war eine 37-jährige Delmenhorsterin mit einem VW auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. Sie nutzte die Anschlussstelle Deichhorst zum Verlassen der Autobahn und wollte die Fahrt auf der Wildeshauser Straße in Richtung Stadtmitte fortsetzen. Beim Einfahren in die Wildeshauser Straße stieß sie mit einem 43-jährigen Mann aus Delmenhorst zusammen, der den Radweg mit einem E-Scooter in Richtung Schlutter befuhr.

Der 43-Jährige erlitt Beinverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

