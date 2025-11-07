Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Personen bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham wurden am Donnerstag, 06. November 2025, gegen 10:20 Uhr, drei Personen leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 58-jährige Frau aus Nordenham die Atenser Allee mit einem Ford. Den Kreisverkehr in Höhe des Nordsee Centers wollte sie in Richtung Stadtmitte verlassen, musste aufgrund einer querenden Fußgängerin aber halten. Ihr folgte eine 18-Jährige aus Butjadingen, die ihren VW ebenfalls stoppte. Dies erkannte eine 91-jährige Frau aus Nordenham zu spät. Sie fuhr mit ihrem Opel gegen das Heck vom VW und schob diesen gegen den Ford.

Alle drei Frauen mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Opel der Unfallverursacherin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell