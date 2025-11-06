Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr +++ Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr ist am Donnerstag, 06. November 2025, gegen 14:15 Uhr, ein Lkw-Fahrer tödlich verunglückt.

Der 46-jährige Mann aus Polen war mit einem Lastzug auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum erkannte er das Stauende zu spät und fuhr auf den Sattelzug eines 45-Jährigen aus Litauen auf.

Der 46-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und war in der erheblich deformierten Fahrerkabine eingeklemmt. Während rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Brinkum, Fahrenhorst und Groß Mackenstedt mit der Befreiung begannen, stellte ein Notarzt den Tod des Mannes fest. Ein im Anflug befindlicher Rettungshubschrauber war nicht mehr erforderlich. Der 45-Jährige Fahrer des Sattelzuges wurde vor Ort untersucht, blieb aber unverletzt. Er transportierte auf seinem Sattelanhänger sogenannte Big Bags mit Gefahrgut, die trotz des massiven Aufpralls unbeschädigt blieben.

Nach dem Unfall wurde eine Vollsperrung auf der Richtungsfahrbahn Hamburg eingerichtet. Der Verkehr wurde im Dreieck Stuhr von der Autobahn 1 geleitet. Nachdem der Leichnam aus dem Lkw befreit war, konnte der Verkehr, der sich zwischen dem Dreieck Stuhr und der Unfallstelle gestaut hatte, an den beschädigten Fahrzeugen vorbeigeführt werden.

Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg wird aufgrund der Bergungsarbeiten bis in den Abend andauern. Es wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren.

