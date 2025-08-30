Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonnabend, den 30.08.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Münkeboe - Körperverletzung

In der Nacht zu Samstag kam es auf dem Dorffest in Münekoe zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während der Veranstaltung auf dem Festplatz schlug eine 25-jährige Frau aus der Gemeinde Südbrookmerland, einer 20-jährigen Festbesucherin mit der Faust ins Gesicht. In einem darauffolgenden Gerangel schlug die Begleiterin der Täterin einem 20-jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Eine der beiden Beschuldigten konnte durch den Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die zweite Täterin flüchtete unerkannt. Die beiden Opfer erlitten leichte Gesichtsverletzungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden. Telefon: 04941-606215

Aurich - Pkw beschädigt

Am Freitagvormittag kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz gegenüber vom Krankenhaus in Aurich. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr zerkratzten unbekannte Täter den Lack von einem VW Tiguan. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215

Aurich - E-Scooter entwendet

Am Freitagvormittag kam es zu einem Diebstahl auf dem Gelände der IGS Aurich. In der Zeit von 07:50 Uhr bis 13:10 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke Xiaomi (Typ: Electric Scooter 4Pro2). Zeugenhinwiese nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-6066215

Verkehrsgeschehen

Osteel - Auto rollt gegen stehende Radfahrerin

Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Alten Postweg in Osteel. Ein Pkw rollte gegen, eine mit ihrem Fahrrad stehende 64-Jährige, welche sich leicht verletzte. Sie war auf einen Wegweiser konzentriert und bemerkte den anrollenden PKW nicht. Der 55-jährige Fahrzeugführer hatte es versäumt das Auto gegen Wegrollen zu sichern. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Sonstiges

Aurich - Konzertveranstaltung Wincent Weiss

Am Freitagabend verlief das Open-Air-Konzert des Popsängers Wincent Weiss, mit etwa 4.500 Besuchern aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Beim An- und Abreiseverkehr kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

