POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Einbruch in Einzelhandelsgeschäft in der Innenstadt gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft in der Delmenhorster Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 05. November 2025, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 06. November 2025, 08:45 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt zum Geschäft in der Lange Straße, Höhe Rathausplatz, verschafft, indem sie eine Notausgangstür aufhebelten. Im Gebäude wurde in einen Mitarbeiterraum und das Warenlager eingebrochen, aus denen jeweils Tresore mit Bargeld entwendet wurden.

Da für den Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein muss, fragt die Polizei nun, wer im angegebenen Zeitraum rund um den Rathausplatz/die Markthalle verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

