Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Unfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Brake-Golzwarden wurde am Donnerstag, 06. November 2025, 15:10 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt.

Der 59-jährige Mann aus Brake war zur Unfallzeit mit einem Pedelec auf dem Gehweg der Raiffeisenstraße in Richtung Ovelgönne unterwegs. Beim Queren der Einmündung zur St.-Florian-Straße kollidierte er mit dem Seat einer 49-Jährigen aus Brake. Sie wollte in die Raiffeisenstraße einfahren und übersah den Radfahrer im schwer einsehbaren Bereich, obwohl sie an der Einmündung gehalten hatte.

Der 59-Jährige kam nach dem Zusammenstoß zu Fall und erlitt unter anderem Kopfverletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell