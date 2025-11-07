Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Unfall in Brake leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Brake-Golzwarden wurde am Donnerstag, 06. November 2025, 15:10 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt.
Der 59-jährige Mann aus Brake war zur Unfallzeit mit einem Pedelec auf dem Gehweg der Raiffeisenstraße in Richtung Ovelgönne unterwegs. Beim Queren der Einmündung zur St.-Florian-Straße kollidierte er mit dem Seat einer 49-Jährigen aus Brake. Sie wollte in die Raiffeisenstraße einfahren und übersah den Radfahrer im schwer einsehbaren Bereich, obwohl sie an der Einmündung gehalten hatte.
Der 59-Jährige kam nach dem Zusammenstoß zu Fall und erlitt unter anderem Kopfverletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.
