POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Werkzeugen in Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 07. November 2025, gegen 19:30 Uhr, bis Samstag, 08. November 2025, gegen 17:30 Uhr, haben Unbekannte von einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Moordorfer Hellmer in Elsfleth Werkzeuge im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen in dem Zeitraum geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

