Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sonderkontrolle der Polizei Brake auf den Bundesstraßen 211 und 212

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag, 08. November 2025, gegen 18:00 Uhr, bis Sonntag, 09. November 2025, gegen 01:00 Uhr wurde auf den Bundesstraßen 211 und 212 eine Sonderkontrolle der Polizei Brake durchgeführt. Hierbei wurden sie von den umliegenden Dienststellen der Polizeiinspektionen Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und Cuxhaven sowie dem Hauptzollamt Oldenburg, dem Technischen Hilfswerk und der Straßenmeisterei unterstützt.

Aufgebaut wurden die Kontrollstellen von Mitarbeitern der Straßenmeisterei Brake an der Bundesstraße 212.

Schwerpunkt der Kontrollen war die Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Kontrollen wie diese tragen zur Steigerung der Verkehrssicherheit bei und werden in unregelmäßigen Abständen immer wieder durchgeführt.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Oldenburg sollte die Durchführung ganzheitlicher Kontrolle gewährleistet werden.

Insgesamt wurden 223 Pkw kontrolliert. Dabei wurden 34 Ordnungswidrigkeiten sowie eine Straftat festgestellt.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 22-jährigen Nordenhamer gegen 19:00 Uhr eine täuschend echt aussehende Schusswaffe (sog. Anscheinswaffe) im Pkw festgestellt werden. Die Waffe wurde durch die Beamten sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Bei einem 20-jährigen Braker wurden gegen 20:15 Uhr durch Beamte des Hauptzollamtes Oldenburg im Rahmen der Durchsuchung des Pkw mehrere erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper festgestellt. Eine Erlaubnis konnte der Fahrzeugführer nicht vorlegen, sodass die Feuerwerkskörper beschlagnahmt wurden. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Für zwei junge Fahrzeugführer war die Weiterfahrt in ihren Pkw nach der Verkehrskontrolle untersagt worden. Bei einem 21-Jähriger aus Varel wurde nach körperlichen Auffälligkeiten ein Drogentest vor Ort durchgeführt. Dieser zeigte eine Beeinflussung durch THC an. Bei einem 23-Jährigen aus Beverstedt wurde durch einen Drogentest eine Beeinflussung durch Opiate festgestellt. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens und Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell