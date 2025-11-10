Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne und verletzt vier Menschen

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters hat am Sonntag, 09. November 2025, gegen 17:30 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne verursacht und dadurch vier Menschen verletzt.

Der 58-jährige Mann aus Polen war mit dem Transporter auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Vechta erkannte er den SUV einer 47-Jährigen aus dem Ammerland zu spät, die bedingt durch einen Stau mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der SUV gegen den Kleinwagen eines 64-Jährigen aus Hamburg und dieser wiederum gegen den VW eines 19-Jährigen aus dem Kreis Dithmarschen geschoben. Die 47-Jährige aus dem Ammerland, der junge Mann aus Schleswig-Holstein und zwei Mitfahrer in seinem VW erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Für alle vier beteiligten Fahrzeuge mussten Abschleppunternehmen angefordert werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim 58-jährigen Unfallverursacher festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,41 Promille. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell