Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hude gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hude sucht die Autobahnpolizei Ahlhorn nach Zeugen.

Am Sonntag, 09. November 2025, gegen 06:10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Oldenburger mit einem VW den rechten Fahrstreifen der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Kurz vor dem Kreuz Oldenburg-Ost fuhr er auf den SUV eines vorausfahrenden 60-Jährigen aus dem Kreis Osnabrück auf. Beide Männer verloren anschließend die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, kollidierten mit der mittleren Schutzplanke und kamen entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der junge Oldenburger und zwei ebenfalls 20-jährige Mitfahrer aus Oldenburg und dem Ammerland erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Oldenburg war nach dem Unfall kurzfristig blockiert und gesperrt. Weil der Verkehr über das Kreuz Oldenburg-Ost an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte, kam es zu keinen nennenswerten Behinderungen.

Beide Männer machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang und wiesen sich gegenseitig die Schuld zu. Unbeteiligte Zeugen werden daher gebeten, unter 04435/9316-0 Kontakt mit der Autobahnpolizei Ahlhorn aufzunehmen.

