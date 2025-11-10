Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 08. November 2025, gegen 23:50 Uhr, ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Nordenham durch Stiche schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich der 23-jährige Mann aus Nordenham in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hoher Weg" auf und wurde hier von drei Bekannten aufgesucht, mit denen es bereits in der Vergangenheit Konflikte gab. Diese fanden auch in der Nacht ihren Fortgang und eskalierten schließlich. Im Laufe der körperlichen Auseinandersetzung wurden dem 23-Jährigen mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt, die von Rettungskräften anfangs als potenziell lebensbedrohlich eingestuft wurden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, in dem er noch in der Nacht operiert wurde.

Nachbarn wurden auf die lautstarke Auseinandersetzung im Mehrfamilienhaus aufmerksam, setzten einen Notruf ab und machten im Treppenhaus auf sich aufmerksam. Die kurze Zeit später eintreffende Polizei stellte noch vor dem Mehrfamilienhaus zwei Tatverdächtige. Die beiden Männer aus Nordenham im Alter von 21 und 23 Jahren wurden zunächst wegen des Verdachts der versuchten Tötung vorläufig festgenommen. Die anschließenden Ermittlungen ließen eine Einstufung als Tötungsdelikt aber nicht mehr zu, weshalb die Männer am Montag, 10. November 2025, aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen wurden. Ihnen wird nun der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung gemacht.

Die Ermittlungen zur dritten tatbeteiligten Person sowie zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

