Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 10.11.2025, gegen 22:00 Uhr, ist es in der Breslauer Straße in Delmenhorst zu einem Brand gekommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet aus noch ungeklärter Ursache die Küchenzeile einer Wohnung in dem Mehrparteienhaus in Brand. Ein Nachbar der brandbetroffenen Wohnung wurde auf den ausgelösten Rauchmelder sowie auf Hilferufe aus der Wohnung aufmerksam und trat im weiteren Verlauf die Wohnungstür ein. Die sechsköpfige Familie(Mutter 33 Jahre, Kinder: 11, 10, 8, 7 und 6 Jahre) konnten durch die Feuerwehr allesamt unverletzt vor dem Wohnhaus angetroffen werden. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte stand die Küche bereits in Brand. Das gesamte Wohnhaus konnte durch die Bewohner eigenständig evakuiert werden.

Die Bewohner des Wohnhauses blieben alle unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 80.000 EUR geschätzt (Brandschäden sowie Schäden durch das Löschwasser).

Die unmittelbar brandbetroffene Wohnung ist nicht bewohnbar. Die Familie ist bei einem Angehörigen der Mutter aufgenommen worden.

In der Wohnung unter der unmittelbar brandbetroffenen Wohnung musste durch den Energieversorger das Gas abgestellt werden. Die dort lebende neunköpfige Familie kümmerte sich auf eigenen Wunsch ebenfalls eigenständig um eine vorübergehende Ersatzunterkunft.

Der unmittelbare Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

