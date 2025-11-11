PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Hude

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hude ist am Montag, 10. November 2025, gegen 15:20 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 23-jähriger Mann aus Hude wollte zur Unfallzeit mit einem VW von der Burgstraße in die Hurreler Straße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen Fahrers eines Busses des Schienenersatzverkehrs, der mit zwei Fahrgästen in Richtung Parkstraße unterwegs war.

Nach dem Zusammenstoß kam der 23-Jährige mit dem VW von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Gesamtschäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 09:06

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Harpstedt

    Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Montag, 10. November 2025, gegen 18:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt entstanden. Zur Unfallzeit befuhr ein 34-jähriger Mann aus Barnstorf mit einem Kleintransporter die Lange Straße in Richtung Beckeln. Kurz hinter der Einmündung zur Schulstraße kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 08:25

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland +++ Zeugenaufruf

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland sind am Montag, 10. November 2025, gegen 15:00 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Zur Unfallzeit war ein 36-jähriger Mann aus Oldenburg mit einem Kleintransporter auf der Schweier Straße (K191) in Richtung B437 unterwegs. An der Kreuzung fuhr er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren