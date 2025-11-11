Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Hude
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Hude ist am Montag, 10. November 2025, gegen 15:20 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.
Ein 23-jähriger Mann aus Hude wollte zur Unfallzeit mit einem VW von der Burgstraße in die Hurreler Straße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen Fahrers eines Busses des Schienenersatzverkehrs, der mit zwei Fahrgästen in Richtung Parkstraße unterwegs war.
Nach dem Zusammenstoß kam der 23-Jährige mit dem VW von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Gesamtschäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.
